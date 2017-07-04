В Киеве заявили, что запрет на въезд артистов из России "очищает воздух"

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк поддержал запрет на въезд для российских артистов и призвал украинские власти ввести еще более строгие ограничения. Об этом он заявил в эфире телеканала "112".

"Я думаю, чем более жестко будет действовать СБУ в контексте запрета въезда тех российских певцов, которые… незаконно пересекли границу Украины, тем чище будет наш воздух от этой российской гадости", — пояснил Шкиряк.

Он добавил, что с радостью слушает украинские радиостанции, где практически не звучит российский контент. По его словам, песни на русском языке "уничтожают мозг украинских детей".

СБУ регулярно закрывает въезд российским исполнителям на Украину из-за посещения Крыма. Артистов также вносят в базу ресурса "Миротворец", где ранее опубликовали личные данные граждан, которых на сайте называют "изменниками родины". В черный список уже попали Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха и многие другие.

Крым воссоединился с Россией после госпереворота на Украине и проведения в марте 2014 года референдума, в ходе которого 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав России.

Киев по-прежнему считает полуостров своей, но "временно оккупированной" территорией. Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что референдум прошел в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос территориальной принадлежности Крыма "закрыт окончательно".