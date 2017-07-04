В Японии назвали недопустимым пуск межконтинентальной ракеты в КНДР

ТОКИО, 4 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Правительство Японии считает недопустимым испытание в КНДР межконтинентальной баллистической ракеты, проведенное вопреки предупреждениям мирового сообщества, заявил во вторник журналистам генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Игнорирование неоднократных предупреждений международного сообщества абсолютно недопустимо", — приводит слова Суги агентство Киодо

Ранее в тот же день КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-14", которая упала в Японском море в 300 км от берегов Японии.

В Пхеньяне пуск ракеты был объявлен успешным. Правительство Японии дважды созывало во вторник заседания Совета национальной безопасности.

Об успешном испытании первой межконтинентальной баллистической ракеты КНДР было объявлено в эфире Центрального ТВ Северной Кореи. Сообщалось, что испытание ракеты было проведено по приказу лидера страны Ким Чен Ына, который лично присутствовал при пуске. Ракета пролетела 933 километра, достигнув высоты 2802 километра, время полета составило 39 минут.