МВД Украины надеется к осени убедить Киев ввести визовый режим с Россией

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк прогнозирует, что осенью удастся убедить Верховную раду и правительство ввести визовый режим с Россией.

"Думаю, что осенью мы сможем все же убедить соответствующих лиц, в том числе Верховную Раду, кабинет министров, руководство государства… вводить визовый режим и начать минимум с того, чтобы пускать по биометрическим паспортам… ", — заявил Шкиряк, его слова приводятся во вторник на сайте телеканала " 112. Украина ".

Ранее фракция коалиции "Народный фронт" в украинском парламенте призывала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией. Позже первый вице-спикер Верховной рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко заявила, что Киеву необходимо немедленно ввести режим въезда граждан России на Украину по биометрическим паспортам. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ведомство готово выполнить необходимые процедуры для введения визового режима с Россией, если такое решение будет принято.

При этом глава МИД Украины выступает за создание системы предварительного информирования граждан России о намерении посетить Украину. По последним данным МИД Украины, изучаются несколько вариантов визового режима с РФ.

В конце июля глава парламента Андрей Парубий говорил, что Рады может рассмотреть вопрос о введении визового режима с РФ до конца текущей сессии в июле, если будет политический консенсус по этому вопросу. Со своей стороны секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов надеется, что Рада до летних каникул проголосует за отмену безвизового режима с РФ.

Данный вопрос находится в компетенции правительства Украины. В свою очередь депутаты в Раде настаивают на принятии проекта постановления об обращении к кабмину относительно прекращения действия соглашения между правительствами Украины и РФ о безвизовых поездках. На летние каникулы депутаты Верховной рады уходят с середины июля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.