Политолог рассказал, как США могут ответить на пуск северокорейской ракеты

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Пуск первой межконтинентальной баллистической ракеты со стороны КНДР говорит о том, что Пхеньян обладает технологиями для удара ядерными боеприпасами по США, Вашингтон может ответить на это совместными учениями с Южной Кореей, но это не способствует росту пацифистских настроений в Северной Корее, считает руководитель Центра военно-политических исследований ИСК РАН, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Владимир Батюк.

Во вторник в 9.39 (3.39 мск) КНДР провела пуск баллистической ракеты со стороны западного побережья в сторону Японского моря. Позднее Северная Корея в эфире Центрального телевидения страны официально объявила об успешном испытании во вторник своей первой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Согласно заявлению, испытание было проведено по приказу лидера страны Ким Чен Ына. Ракета пролетела 933 километра, достигнув высоты 2802 километра.

Япония назвала пуск нарушением резолюций Совета безопасности ООН и заявила протест.

Национальный государственный праздник День независимости отмечают в США 4 июля.

Возможность удара по США

Как заявил РИА Новости Батюк, ранее КНДР уже заявляла о запуске искусственного спутника Земли с помощью своих ракет-носителей, что, по мнению эксперта, свидетельствует о наличии необходимых технологий у Пхеньяна.

"Видимо нынешний пуск, в результате которого объект, который они запустили, смог подняться над Землей на 2,5 тысячи километров, — это еще одно доказательство того, что КНДР располагает такими технологиями и, следовательно, обладает возможностью нанесения удара по территории Соединенных Штатов Америки", — сказал Батюк.

Комментируя информацию о том, что КНДР произвел пуск в День Независимости США, эксперт отметил, что возможность нанесения удара с помощью ядерного боезаряда по территории Соединенных Штатов важнее для Вашингтона, чем выбранная Пхеньяном дата.

"В настоящее время в связи с прогрессом в северокорейской ядерной программе они могут нанести такой удар и с помощью атомного боеприпаса. Полагаю, что это обстоятельство куда важнее для официального Вашингтона, нежели тот факт, что этот пуск был произведен в День Независимости США", — пояснил собеседник агентства.

© AP Photo / Shizuo Kambayashi Трансляция новостей о баллистической ракете, выпущенной КНДР. 4 июля 2017 © AP Photo / Shizuo Kambayashi Трансляция новостей о баллистической ракете, выпущенной КНДР. 4 июля 2017

Ожидание негативной реакции

По словам Батюка, стоит ожидать от Вашингтона негативной реакции на испытания КНДР. По мнению эксперта, она может заключаться в новых совместных военных учениях США и Южной Кореи.

"Будет негативная реакция, возможна какая-то переброска войск, вероятно, что пройдут какие-то новые совместные американо-южнокорейские учения. Но, как показывает опыт, такого рода действия не способствуют росту пацифистских настроений в Пхеньяне, а совсем наоборот", — заявил Батюк.

Публичное сообщение о запуске ракеты в день запуска — беспрецедентный случай в КНДР: обычно об испытаниях сообщали на следующий день. Данные о полете ракеты практически совпали с оценками южнокорейских военных.

Пуск ракеты "Хвасон-14" был осуществлен в окрестностях уезда Панхён провинции Пхёнан-Пукто на северо-западе КНДР у границы с Китаем в восточном направлении. Как сообщалось ранее, ракета упала в Японском море в пределах исключительной экономической зоны Японии. Правительства Японии и Южной Кореи осудили новое ракетное испытание КНДР, расценив его как нарушение резолюций СБ ООН.