Эксперт рассказал, к чему может привести военное давление на КНДР

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Любые методы военного давления на Северную Корею для ограничения ведущихся там работ по созданию баллистических ракет будут иметь обратный эффект, что демонстрируется очередным испытательным пуском КНДР, считает российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Во вторник Северная Корея объявила об успешном испытании своей первой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14", официальное сообщение было передано в эфире Центрального ТВ КНДР. Сообщалось, что испытание ракеты было проведено по приказу лидера страны Ким Чен Ына, который лично присутствовал при пуске. Ракета пролетела 933 километра, достигнув высоты 2802 километра, время полета составило 39 минут.

"Очевидно, что любые методы военного давления на КНДР бесперспективны и будут приводить только к интенсификации ведущихся там работ по созданию ракетно-ядерного щита. Поэтому исключительно политический диалог, прекращение провоцирования Северной Кореи путем проведения американских и южнокорейских военных маневров и в целом перевод урегулирования ситуации в политическое русло могут быть единственным способом снижения напряженности и достижения взаимоприемлемого консенсуса вокруг проблемы КНДР", — сказал РИА Новости Коротченко.

Он отметил, что Северная Корея последовательно совершенствует свою ракетную программу, проводя испытания различных типов баллистических ракет. Последний пуск, по словам эксперта, показал, что "КНДР успешно решает поставленные задачи, создавая ракетное оружие, в том числе и для доставки ядерных боеприпасов до целей на территории вероятного противника".

Как отметил главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, запущенная во вторник "Хвасон-14" является ракетой, применяющей наибольшее количество северокорейский технологий и наиболее далекая от советских образцов, на основании которых инженеры КНДР создавали свои первые баллистические ракеты.

"В принципе, эта ракета, "самая северокорейская". Тут очень много разработок, сделанных на основе собственного опыта, а не только то, что было сделано на основе советских ракет "Р-27", — сказал эксперт.