США
4.074 июля11:34МСК
USD58.97-0.42
EUR67.20-0.61
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Эксперт рассказал, к чему может привести военное давление на КНДР

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (503)
11:2704.07.2017
(обновлено: 11:28 04.07.2017)
0650
© AFP 2017 / Jung Yeon Je Трансляция новостей о баллистической ракете, выпущенной КНДР. 4 июля 2017Трансляция новостей о баллистической ракете, выпущенной КНДР. 4 июля 2017
© AFP 2017 / Jung Yeon Je

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Любые методы военного давления на Северную Корею для ограничения ведущихся там работ по созданию баллистических ракет будут иметь обратный эффект, что демонстрируется очередным испытательным пуском КНДР, считает российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Фото баллистической ракеты, выпущенной КНДР. 4 июля 2017
© РИА Новости / Светлана Каражас
"Искоренить угрозу США": КНДР объявила об успешном испытании первой МБР
Во вторник Северная Корея объявила об успешном испытании своей первой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14", официальное сообщение было передано в эфире Центрального ТВ КНДР. Сообщалось, что испытание ракеты было проведено по приказу лидера страны Ким Чен Ына, который лично присутствовал при пуске. Ракета пролетела 933 километра, достигнув высоты 2802 километра, время полета составило 39 минут.

"Очевидно, что любые методы военного давления на КНДР бесперспективны и будут приводить только к интенсификации ведущихся там работ по созданию ракетно-ядерного щита. Поэтому исключительно политический диалог, прекращение провоцирования Северной Кореи путем проведения американских и южнокорейских военных маневров и в целом перевод урегулирования ситуации в политическое русло могут быть единственным способом снижения напряженности и достижения взаимоприемлемого консенсуса вокруг проблемы КНДР", — сказал РИА Новости Коротченко.

Трансляция новостей про приказ лидера КНДР Ким Чен Ына запустить баллистическую ракету. 4 июля 2017
© AFP 2017 / Kazuhiro Nogi
КНДР заявляет, что может нанести ракетный удар по любой точке мира
Он отметил, что Северная Корея последовательно совершенствует свою ракетную программу, проводя испытания различных типов баллистических ракет. Последний пуск, по словам эксперта, показал, что "КНДР успешно решает поставленные задачи, создавая ракетное оружие, в том числе и для доставки ядерных боеприпасов до целей на территории вероятного противника".

Как отметил главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, запущенная во вторник "Хвасон-14" является ракетой, применяющей наибольшее количество северокорейский технологий и наиболее далекая от советских образцов, на основании которых инженеры КНДР создавали свои первые баллистические ракеты.

"В принципе, эта ракета, "самая северокорейская". Тут очень много разработок, сделанных на основе собственного опыта, а не только то, что было сделано на основе советских ракет "Р-27", — сказал эксперт.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Куда могут долететь ракеты КНДР
Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена