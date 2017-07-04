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В мире

"Искоренить угрозу США": КНДР объявила об успешном испытании первой МБР

11:2504.07.2017
(обновлено: 11:28 04.07.2017)
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© РИА Новости / Светлана КаражасФото баллистической ракеты, выпущенной КНДР. 4 июля 2017Фото баллистической ракеты, выпущенной КНДР. 4 июля 2017
© РИА Новости / Светлана Каражас

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Северная Корея объявила об успешном испытании своей первой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14". В Пхеньяне заявили, что готовы противостоять "американской угрозе ядерной войны".

Запуск баллистической ракеты в КНДР. 30 мая 2017
© REUTERS / KCNA
Политолог: КНДР – не та страна, которую США могут "сломать"
Во вторник в 9.39 (3.39 мск) КНДР провела пуск ракеты со стороны западного побережья в сторону Японского моря. Полет продолжался около 40 минут, за это время снаряд пролетел 930 километров и упал в исключительной экономической зоне Японии.

Сведений об ущербе, нанесенном японским воздушным и морским судам, нет. Токио назвал очередные ракетные испытания КНДР нарушением резолюций Совета безопасности ООН.

Позиция Пхеньяна

Власти Северной Кореи заявили, что испытания "Хвасон-14" прошли по приказу лидера страны Ким Чен Ына.

Военная техника. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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В Пхеньяне рассказали, куда могут долететь северокорейские ракеты
"КНДР, как сильная ядерная держава, обладающая вместе с ядерным оружием и самыми мощными межконтинентальными баллистическими ракетами, способными нанести удар по любой точке мира, искоренит американскую угрозу ядерной войны и будет надежно защищать мир и безопасность на Корейском полуострове, в регионе и во всем мире", говорится в официальном заявлении Пхеньяна.

Северокорейские власти также отметили, что испытания ракеты не представляли угрозу для соседних стран.

"Испытание было проведено с максимальным углом возвышения и не оказало никакого негативного влияния на безопасность соседних государств", — подчеркнули в Пхеньяне.

Реакция Токио и Вашингтона

Испытания "Хвасон-14" осудили в Японии и США. Так, в Токио считают, что запуск ракеты является провокацией со стороны КНДР.

Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
© Fotolia / Jörg Hackemann
В КНДР потребовали распустить "незаконное" командование ООН в Южной Корее
"Пуск ракеты сегодня представляет серьезную проблему с точки зрения безопасности воздушных и морских судов и является откровенным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Наша страна считает непозволительными такие повторяющиеся провокационные действия КНДР", — сказал генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

На действия Пхеньяна отреагировал и американский президент Дональд Трамп.

"Этому парню (Ким Чен Ыну. — Прим. ред.) больше нечем заняться в этой жизни? Сложно поверить, что Южная Корея и Япония будут с этим мириться дальше. Вероятно, Китай предпримет жесткий шаг и положит конец этой глупости раз и навсегда ", — написал Трамп в микроблоге Twitter.

"Пощечина" США

Профессор университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков считает, что пуск ракеты со стороны КНДР является провокационной пощечиной и "подарком" для Вашингтона в День независимости США, который американцы отмечают 4 июля.

"(Это) демонстрация того, "что бы вы, американцы, ни говорили, мы будем делать что хотим". Относится это не только к американцам, тут не надо строить иллюзий. Если бы на них давили Китай или Россия, или Папуа — Новая Гвинея, они вели бы себя абсолютно так же. Это достаточно такая умышленная и, на мой взгляд, излишне провокационная пощечина американской администрации", — сказал эксперт РИА Новости.

По его словам, американцы вряд ли ответят Пхеньяну военными методами.

Дональд Трамп во время пресс-конференции с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Вашингтоне. 30 июня 2017
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
Трамп заявил, что у США лопнуло терпение в отношении Северной Кореи
"Применение силы, нанесение ударов по каким-то объектам на территории Северной Кореи с очень большой вероятностью спровоцирует вполне крупномасштабную войну на Дальнем Востоке. Причем войну не экспедиционного типа, которую американцы — и не только американцы — любят, а настоящую, серьезную войну, которую воевать никто сейчас не хочет, и Трамп не в последнюю очередь", — пояснил ученый, добавив, что Вашингтон, скорее всего, ограничится "достаточно бессмысленными" угрозами в адрес Северной Кореи.

Демонстрация силы

В свою очередь, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что с помощью ракетных пусков Пхеньян показывает, что способен себя защитить.

Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пушков назвал новый пуск ракеты КНДР "подарком ко Дню независимости США"
"Можно понять Трампа, который поставил свой авторитет на то, что сумеет "сломать" Северную Корею — что, на мой взгляд, является с его стороны ошибкой. Потому что северокорейский режим, с одной стороны, довольно крепок. А с другой стороны, страна, имеющая какие-то ядерные силы и уже баллистические ракеты — пусть они падают и не всегда там, куда их посылают — это не та страна, которую можно "сломать" дипломатическими действиями", — заявил Журавлев в эфире радио Sputnik.

По мнению политолога, президенту США для решения северокорейской проблемы придется искать более "тонкие" инструменты воздействия.

"Я понимаю, что Трамп надеется на то влияние, которое имеет Китай по отношению к Северной Корее, но любое влияние ограничено соображениями безопасности. То есть, когда речь зайдет о существовании режима, то никакое влияние не изменит позицию корейцев. Здесь нужно что-то более тонкое", — отметил Дмитрий Журавлев.

Военная техника. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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В Пхеньяне рассказали, куда могут долететь северокорейские ракеты

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