"Искоренить угрозу США": КНДР объявила об успешном испытании первой МБР

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Северная Корея объявила об успешном испытании своей первой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14". В Пхеньяне заявили, что готовы противостоять "американской угрозе ядерной войны".
Сведений об ущербе, нанесенном японским воздушным и морским судам, нет. Токио назвал очередные ракетные испытания КНДР нарушением резолюций Совета безопасности ООН.
Позиция Пхеньяна
Власти Северной Кореи заявили, что испытания "Хвасон-14" прошли по приказу лидера страны Ким Чен Ына.
Северокорейские власти также отметили, что испытания ракеты не представляли угрозу для соседних стран.
"Испытание было проведено с максимальным углом возвышения и не оказало никакого негативного влияния на безопасность соседних государств", — подчеркнули в Пхеньяне.
Реакция Токио и Вашингтона
Испытания "Хвасон-14" осудили в Японии и США. Так, в Токио считают, что запуск ракеты является провокацией со стороны КНДР.
На действия Пхеньяна отреагировал и американский президент Дональд Трамп.
"Этому парню (Ким Чен Ыну. — Прим. ред.) больше нечем заняться в этой жизни? Сложно поверить, что Южная Корея и Япония будут с этим мириться дальше. Вероятно, Китай предпримет жесткий шаг и положит конец этой глупости раз и навсегда ", — написал Трамп в микроблоге Twitter.
"Пощечина" США
Профессор университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков считает, что пуск ракеты со стороны КНДР является провокационной пощечиной и "подарком" для Вашингтона в День независимости США, который американцы отмечают 4 июля.
"(Это) демонстрация того, "что бы вы, американцы, ни говорили, мы будем делать что хотим". Относится это не только к американцам, тут не надо строить иллюзий. Если бы на них давили Китай или Россия, или Папуа — Новая Гвинея, они вели бы себя абсолютно так же. Это достаточно такая умышленная и, на мой взгляд, излишне провокационная пощечина американской администрации", — сказал эксперт РИА Новости.
По его словам, американцы вряд ли ответят Пхеньяну военными методами.
Демонстрация силы
В свою очередь, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что с помощью ракетных пусков Пхеньян показывает, что способен себя защитить.
По мнению политолога, президенту США для решения северокорейской проблемы придется искать более "тонкие" инструменты воздействия.
"Я понимаю, что Трамп надеется на то влияние, которое имеет Китай по отношению к Северной Корее, но любое влияние ограничено соображениями безопасности. То есть, когда речь зайдет о существовании режима, то никакое влияние не изменит позицию корейцев. Здесь нужно что-то более тонкое", — отметил Дмитрий Журавлев.