Депутат ГД призвал серьезно отнестись к заявления КНДР, пусть это и "бред"

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. К заявлениям КНДР о способности нанести ракетный удар по любой точке мира необходимо отнестись серьезно, однако они являются блефом, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
"Это, конечно, бред – заявление о том, что "мы можем нанести удар по всему миру". К таким заявлением, конечно, нужно относиться очень серьезно, но, тем не менее, это блеф", — сказал Чепа РИА Новости.
"Премьер-министр Японии обратился к руководителям Китая и России с просьбой оказать давление, влияние на Северную Корею, для того чтобы аналогичные испытания прекратить. Я думаю, что наше руководители откликнутся… Я думаю, что ошибочно не прислушиваться к мнению мирового сообщества", — заключил парламентарий.
Правительства Японии и Южной Кореи осудили новое ракетное испытание КНДР, расценив его как нарушение резолюций СБ ООН.