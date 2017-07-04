Депутат ГД призвал серьезно отнестись к заявления КНДР, пусть это и "бред"

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. К заявлениям КНДР о способности нанести ракетный удар по любой точке мира необходимо отнестись серьезно, однако они являются блефом, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Северная Корея во вторник объявила об успешном испытании своей первой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Сообщалось, что испытание было проведено по приказу лидера страны Ким Чен Ына. Ракета пролетела 933 километра, достигнув высоты 2802 километра. В официальном заявлении Пхеньяна говорится, что КНДР с помощью межконтинентальных баллистических ракет может нанести удар по любой точке планеты и будет надежно защищать мир и безопасность на Корейском полуострове и во всем мире.

"Это, конечно, бред – заявление о том, что "мы можем нанести удар по всему миру". К таким заявлением, конечно, нужно относиться очень серьезно, но, тем не менее, это блеф", — сказал Чепа РИА Новости.

Депутат также отметил, что заявления Северной Кореи относительности дальности полета ракеты еще не подтверждены, а нагнетать без того напряженную обстановку в регионе – ошибочное решение.

"Премьер-министр Японии обратился к руководителям Китая и России с просьбой оказать давление, влияние на Северную Корею, для того чтобы аналогичные испытания прекратить. Я думаю, что наше руководители откликнутся… Я думаю, что ошибочно не прислушиваться к мнению мирового сообщества", — заключил парламентарий.

Правительства Японии и Южной Кореи осудили новое ракетное испытание КНДР, расценив его как нарушение резолюций СБ ООН.