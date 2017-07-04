КНДР показала фото испытанной во вторник межконтинентальной ракеты

ТОКИО, 4 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Северная Корея распространила фотографии испытанной во вторник межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14", сообщило из Сеула информационное агентство Ренхап.

По его данным, снимки были показаны в эфире Центрального телевидения КНДР.

На них видна ракета, стоящая вертикально перед пуском на некотором отдалении от восьмиосной передвижной пусковой платформы. Ракета полностью окрашена в цвет хаки. На фотографиях самого пуска в гористой местности видны серые и коричневые клубы дыма и пыли.

Также ТВ КНДР показало фотографию аплодирующего лидера страны Ким Чен Ына, который следил за пуском ракеты на экранах мониторов.

Как сообщалось ранее, пуск ракеты "Хвасон-14" был осуществлен в окрестностях уезда Панхён провинции Пхёнан-Пукто на северо-западе КНДР у ее границ с Китаем в сторону восточном направлении. Ракета упала в Японском море в пределах исключительной экономической зоны Японии.

ТВ КНДР и Центральное телеграфное агентство Кореи в тот же день передали официальное сообщении об успехе испытания межконтинентальной баллистической ракеты.

Правительства Японии и Южной Кореи осудили новое ракетное испытание КНДР, расценив его как нарушение резолюций СБ ООН.