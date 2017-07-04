В Евросоюзе считают возможным скорое объединение ИГ* и "Аль-Каиды"*

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Координатор ЕС по вопросам борьбы с терроризмом Жиль де Кершов считает, что в ближайшее время существует возможность слияния террористических организаций ИГ* и "Аль-Каида"*.

В интервью бельгийской газете Soir Кершов заявил, что несмотря на фактические неудачи террористов ИГ "на местах" организация продолжает деятельность в интернете. Вместе с тем, по его мнению, необходимо уделять внимание не только такому "дешевому терроризму" в сети, но и "не забывать о существовании террористических организаций". Кершов не исключил возможности "слияния ИГ и "Аль-Каиды" в скором времени".

Политик пояснил, что для борьбы с терроризмом "необходимо прилагать еще больше усилий, чтобы предупредить, сократить пропаганду в интернете и развивать контр-меры".

Кершов добавил, что в полицейской службе Евросоюза Европоле уже создана команда специалистов для постоянного мониторинга сети.

"Мы уже организовали команду из около 20 специалистов, которые постоянно следят за интернетом. Они уже выявили 30 тысяч незаконных сайтов", — рассказал он.

*Террористическая организация, запрещена в России