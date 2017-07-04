В Канаде ребенку выдали медкарту без указания пола

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Власти Британской Колумбии (Канада) выдали восьмимесячному младенцу медицинскую карту, в которой не указан пол ребенка, сообщает Time.
В документе в графе "пол" написана латинская буква U, что может означать либо "неопределенный" (undetermined), либо "неустановленный" (unassigned).
Baby's health card becomes first marked with gender ‘unknown' #KoriDoty #SearylAtli https://t.co/bpH4giJqQF pic.twitter.com/xgwcNcasK0— Trendolizer (@Trendolizer) 3 июля 2017 г.
По словам родителя ребенка, трансгендера Кери Доти, это сделано для того, чтобы в будущем отпрыск самостоятельно определился с полом. Доти входит в организацию Gender-Free ID Coalition, которая отстаивает в канадских судах право ребенка на "неопределенный пол" в документах при рождении.
Как отмечает телеканал CBS News, вслед за властями Британской Колумбии аналогичное решение могут принять и в провинциях Онтарио и Альберта.