Туск отказался прийти на допрос в польскую прокуратуру

ВАРШАВА, 4 июл — РИА Новости. Председатель Европейского совета Дональд Туск не явится 5 июля в прокуратуру Польши на допрос по делу о смоленской авиакатастрофе, сообщает генеральная прокуратура страны.
Ряд представителей оппозиции утверждают, что таким образом польские власти оказывают давление на Туска, популярность которого среди избирателей по данным различных социологических исследований выше, чем у действующего президента Польши.
"Туск сообщил через своего адвоката, что не явится на допрос в качестве свидетеля. Он объяснил свое отсутствие на допросе необходимостью исполнения служебных обязанностей", — говорится в сообщении прокуратуры. Отмечается, что прокуратура вновь вызовет Туска на допрос в срок, который не помешает ему исполнять свои обязанности и не повредит ходу следствия.
Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.