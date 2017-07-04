Туск отказался прийти на допрос в польскую прокуратуру

ВАРШАВА, 4 июл — РИА Новости. Председатель Европейского совета Дональд Туск не явится 5 июля в прокуратуру Польши на допрос по делу о смоленской авиакатастрофе, сообщает генеральная прокуратура страны.

На момент смоленской трагедии Туск являлся премьер-министром Польши. Ранее главу Евросовета уже вызывали в польскую прокуратуру, допрос 19 апреля продолжался около восьми часов. Дело касалось сотрудничества военной контрразведки Польши с ФСБ России. Также в апреле прокуратура вновь вызвала Туска на допрос 5 июля в качестве свидетеля по делу о нарушениях при идентификации останков жертв смоленской катастрофы.

Ряд представителей оппозиции утверждают, что таким образом польские власти оказывают давление на Туска, популярность которого среди избирателей по данным различных социологических исследований выше, чем у действующего президента Польши.

"Туск сообщил через своего адвоката, что не явится на допрос в качестве свидетеля. Он объяснил свое отсутствие на допросе необходимостью исполнения служебных обязанностей", — говорится в сообщении прокуратуры. Отмечается, что прокуратура вновь вызовет Туска на допрос в срок, который не помешает ему исполнять свои обязанности и не повредит ходу следствия.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.