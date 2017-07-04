КНДР заявляет, что пуск ракеты не представлял угрозы для соседних стран

ТОКИО, 4 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Северная Корея заверила, что испытание ее межконтинентальной ракеты не представляло угрозы для соседних стран.

"Испытание было проведено с максимальным углом возвышения и не оказало никакого негативного влияния на безопасность соседних государств", — говорится в распространенном во вторник официальном заявлении Пхеньяна, переданном по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи.

Согласно сообщению, испытание ракеты "Хвасон-14" было проведено по приказу лидера страны Ким Чен Ына, который лично присутствовал при ее пуске. Ракета пролетела 933 километра, достигнув высоты 2802 километра, время полета составило 39 минут.

Пуск ракеты "Хвасон-14" был осуществлен в окрестностях уезда Панхен провинции Пхенан-Пукто на северо-западе КНДР у ее границ с Китаем в сторону восточном направлении. Как сообщалось ранее, ракета упала в Японском море в пределах исключительной экономической зоны Японии. Правительства Японии и Южной Кореи осудили новое ракетное испытание КНДР, расценив его как нарушение резолюций СБ ООН.