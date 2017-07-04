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В мире

Эксперт назвал новый пуск ракеты КНДР "провокационной пощечиной" США

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (499)
10:1104.07.2017
(обновлено: 10:14 04.07.2017)
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© AP Photo / Shizuo KambayashiТрансляция новостей о баллистической ракете, выпущенной КНДР. 4 июля 2017Трансляция новостей о баллистической ракете, выпущенной КНДР. 4 июля 2017
© AP Photo / Shizuo Kambayashi

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Пуск баллистической ракеты со стороны КНДР является провокационной пощечиной и "подарком" для Вашингтона в День независимости США, но также это крайне неприятный прецедент, считает эксперт по Корее, профессор университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков.

Мужчина с флагом КНДР в Пхеньяне. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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КНДР заявляет, что может нанести ракетный удар по любой точке мира
Во вторник в 9:39 (3:39 мск) КНДР провела пуск баллистической ракеты со стороны западного побережья в сторону Японского моря. Позднее Северная Корея в эфире Центрального телевидения страны официально объявила об успешном испытании во вторник своей первой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Согласно заявлению, испытание было проведено по приказу лидера страны Ким Чен Ына. Ракета пролетела 933 километра, достигнув высоты 2802 километра.

Япония назвала пуск нарушением резолюций Совета безопасности ООН и заявила протест.

Национальный государственный праздник День независимости отмечают в США 4 июля.

Провокационная пощечина США

"(Это) демонстрация того, "что бы вы, американцы, ни говорили, мы будем делать что хотим". Относится это не только к американцам, тут не надо строить иллюзий. Если бы на них давили Китай или Россия, или Папуа — Новая Гвинея, они вели бы себя абсолютно так же. Это достаточно такая умышленная и, на мой взгляд, излишне провокационная пощечина американской администрации", — сказал эксперт РИА Новости по телефону.

Трансляция новостей о баллистической ракете, выпущенной КНДР. 4 июля 2017
© AFP 2017 / Jung Yeon Je
Токио считает провокацией очередной запуск ракеты КНДР
Андрей Ланьков напомнил, что президент США Дональд Трамп в своем сообщении в Twitter ранее в январе заявил, что запуска северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты, способной поразить территорию Соединенных Штатов, никогда не произойдет. "С самого начала было ясно, что запуск этот скоро произойдет, и можно только удивляться, почему Трамп выступил с таким заявлением. Ну, вот ему, так сказать, подготовили "подарок" ко Дню независимости, показали, что теперь Северная Корея в принципе в состоянии наносить удар по континентальной территории Соединенных Штатов", — добавил собеседник агентства.

По мнению Андрея Ланькова, стоит посмотреть, что будет происходить в дальнейшем. Он отметил, что американцы могут отреагировать на пуск ракеты КНДР применением военных методов, но вероятность этого невелика.

Трансляция новостей о баллистической ракете, выпущенной КНДР. 4 июля 2017
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Трамп прокомментировал северокорейский ракетный пуск
"Потому что применение силы, нанесение ударов по каким-то объектам на территории Северной Кореи с очень большой вероятностью спровоцирует вполне крупномасштабную войну на Дальнем Востоке. Причем войну не экспедиционного типа, которую американцы — и не только американцы — любят, а настоящую, серьезную войну, которую воевать никто сейчас не хочет, и Трамп не в последнюю очередь", — пояснил профессор университета Кукмин.

По его мнению, скорее всего, последуют "очередные достаточно бессмысленные угрожающие" заявления со стороны Вашингтона, а затем ситуация успокоится.

Неприятный прецедент

Американский эсминец USS Stethem в Южно-Китайском море
© Фото : U.S. Navy / MCS 2nd Class Declan Barnes
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При этом эксперт подчеркнул, что после последнего пуска КНДР создается "крайне неприятный прецедент".

"Сегодня это (пуск межконтинентальной баллистической ракеты) делает Северная Корея, завтра это будут делать другие страны, причем не всегда целью этих стран будут Соединенные Штаты. Иногда их целью будет или Китай, или Россия, и много кто еще. Прецедент создан, и как только джинн вырвался из бутылки, загнать его обратно, в общем, крайне затруднительно", — сказал Ланьков.

По его словам, действия КНДР можно понять, так как у Пхеньяна есть вполне серьезные основания опасаться каких-либо враждебных акций со стороны США и других стран. "Вот они от них разумным образом и готовятся защититься", — добавил Ланьков.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР
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В мире
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