КНДР заявляет, что может нанести ракетный удар по любой точке мира

ТОКИО, 4 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. КНДР с помощью межконтинентальных баллистических ракет может нанести удар по любой точке планеты и надежно охранять мир в регионе и во всем мире, говорится в опубликованном во вторник официальном заявлении из Пхеньяна.

Северная Корея во вторник объявила об успешном испытании своей первой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Согласно заявлению, испытание было проведено по приказу лидера страны Ким Чен Ына. Ракета пролетела 933 километра, достигнув высоты 2802 километра.

"КНДР, как сильная ядерная держава, обладающая вместе с ядерным оружием и самыми мощными межконтинентальными баллистическими ракетами, способными нанести удар по любой точке мира, искоренит американскую угрозу ядерной войны и будет надежно защищать мир и безопасность на Корейском полуострове, в регионе и во всем мире", — говорится в заявлении.