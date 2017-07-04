В ЛНР заявили, что предотвратили теракт против наблюдателей миссии ОБСЕ

ЛУГАНСК, 4 июл — РИА Новости. В Луганске предотвратили теракт против наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, заявил глава министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.

"Спецслужбы Украины планировали совершить очередной террористический акт на территории ЛНР. Объектом их заинтересованности вновь стали представители мониторинговой миссии ОБСЕ", — заявил министр журналистам.

По его словам, в Луганске работала диверсионно-разведывательная группа украинских силовиков, в составе минимум двух человек. В ее задачи входила "ликвидация международных наблюдателей".