СМИ: высота полета северокорейской ракеты составила 2300 километров

ТОКИО, 4 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Высота полета баллистической ракеты, выпущенной во вторник с западного побережья КНДР, составила 2300 километров, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на источник.

Во вторник в 9.39 (3.39 мск) КНДР провела пуск баллистической ракеты со стороны западного побережья в сторону Японского моря. Полет продолжался 40 минут. Ракета пролетела 930 километров и упала в исключительной экономической зоне Японии. Сведений об ущербе, нанесенном японским воздушным и морским судам, нет. Япония назвала пуск нарушением резолюций Совета безопасности ООН и заявила протест.

Предположительно, ракета была выпущена по навесной траектории, как и ракета "Хвансон-12", пуск которой был осуществлен 14 мая. Тогда высота полета ракеты составила 2111 километров, дальность — 787 километров. Высота в 2000 километров была достигнута впервые.

На следующий день Северная Корея подтвердила предположения японских и южнокорейских военных о том, что ракета летела по навесной траектории — когда изначально пуск проводится почти вертикально. Таким образом удается сократить расстояние от места пуска до точки падения, так как, по расчетам военных, если бы выпущенная 14 мая ракета летала по обычной траектории, она пролетела бы около 4000 километров и могла бы достигнуть Гуама или Гавайских островов.