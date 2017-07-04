МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Несколько сотрудников Федерального бюро расследований США пришли в понедельник на мероприятие в честь праздника Дня семьи в ведомстве в футболках с надписью в поддержку экс-главы ФБР Джеймса Коми, сообщает издание Huffington Post.

По данным издания, по меньшей мере 12 человек пришли в одинаковых футболках, на которых было написано "Коми – мой дружище" (англ. Comey is my homey). Фотографии сотрудников ФБР в футболках появились в социальных сетях.

По информации газеты, на задней стороне некоторых футболок была написана цитата, которая, вероятно, приписывается Коми: "Мы предпочитаем делать добро для жизни".

День семьи – ежегодное мероприятие для сотрудников ФБР и их семей, сообщает газета со ссылкой на представителя ФБР.

Президент США Дональд Трамп уволил в мае директора ФБР Джеймса Коми, который вел расследование на предмет предполагаемых "связей Трампа с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. После этого в прессе появились утечки с предположениями, что Трамп пытался давить на Коми и проводимые им расследования. Однако сам экс-директор ФБР оказался осторожнее в формулировках и не стал напрямую обвинять Трампа в воспрепятствовании правосудию, заявив, что это находится в компетенции спецпрокурора.