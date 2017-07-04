МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Телекомпания Fox News уволила руководителя своего спортивного подразделения Fox Sports Джейми Хоровитца на фоне расследования случаев сексуальных домогательств, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

Отмечается, что представитель Fox Sports подтвердил факт увольнения.

Адвокат Хоровитца Пэтти Глэсер в свою очередь заявила, что никогда ранее "никто из его начальства или отдела кадров не упоминал о дурном поведении или его неспособности придерживаться профессионального поведения". Она добавила, что "любые клеветнические обвинения в противоположном будут решительно опротестованы".

Представитель Fox Sports Дэниел Петрочелли заявил, что увольнение Хоровитца "полностью оправдано".

Сообщается, что Хоровитц работал в Fox Sports с мая 2015 года. В 2014 году он был уволен из телекомпании NBC, после того как попытался внести изменения в ежедневном телешоу Today, за которое отвечал.

Ранее стало известно, что минюст изучает обстоятельства скандала вокруг председателя и гендиректора каналов Fox News и Fox Business Network Роджера Айлза (Roger Ailes), которого одна из сотрудниц канала обвинила в домогательстве. Впоследствии бывший генеральный директор американского телеканала скончался в возрасте 77 лет.

Ранее сообщалось, что компания 21 Century Fox, которой принадлежит телеканал Fox News, сообщила об увольнении "звездного" ведущего и политического комментатора Билла О'Рейли, замешанного в скандале с приставаниями к женщинам. Fox выплатила до 17 миллионов долларов за урегулирование исков, поданных несколькими женщинами против О'Рейли по обвинению в сексуальных домогательствах.