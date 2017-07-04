В Мексике при нападении бандитов погибли девять человек

МЕХИКО, 4 июл – РИА Новости. Не менее девяти человек, включая полицейского начальника, были убиты в мексиканском муниципалитете Уэуэтлан-эль-Гранде в результате нападения бандитов, сообщает полиция штата Пуэбла.

По данным властей, в ночь на понедельник преступники просто врывались в дома, вытаскивали оттуда людей и убивали их. Именно так был расстрелян начальник полиции Уэуэтлана рядом со своим домом.

Пятерых жителей бандиты увезли с собой, а через несколько часов их сожженные тела были найдены в одном из близлежащих поселков. По некоторым данным, речь может идти о переделе сфер влияния в торговле ворованным топливом, так как убитые якобы имели отношение к этой незаконной сфере деятельности. При этом портал Proceso отмечает, что причиной жестоких расправ мог стать отказ платить дань местным бандитам.