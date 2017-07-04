Официальный Токио считает пуск ракеты из КНДР провокацией

ТОКИО, 4 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Постоянно повторяющиеся ракетные пуски КНДР являются откровенным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

"Пуск ракеты сегодня представляет серьезную проблему с точки зрения безопасности воздушных и морских судов и является откровенным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Наша страна считает непозволительными такие повторяющиеся провокационные действия КНДР, заявляет Северной Корее решительный протест и выражает жесткое осуждение", — сказал Суга.

Во вторник в 09.39 (03.39 мск) КНДР провела пуск баллистической ракеты со стороны западного побережья в сторону Японского моря. Полет продолжался 40 минут, ракета упала в исключительной экономической зоне Японии. Сведений об ущербе, причиненном японским воздушным или морским судам, пока нет.