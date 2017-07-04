СМИ: Япония предупредила свои корабли об опасности падения ракеты из КНДР

ТОКИО, 4 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Служба безопасности на море Японии призвала корабли соблюдать осторожность в связи с опасностью падения баллистической ракеты КНДР, сообщила телекомпания NHK.

Во вторник в 09.40 (03.40 мск) КНДР провела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Как сообщило министерство обороны Японии, ракета может упасть в исключительной экономической зоне страны.

Служба безопасности на море призвала соблюдать осторожность и информировать местные подразделения в случае обнаружения на поверхности воды крупных предметов, которые могут быть обломками ракеты.