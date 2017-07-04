В Японии отменили свыше 40 авиарейсов из-за тайфуна

ТОКИО, 4 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Тайфун "Нанмадол", которому в Японии присвоен порядковый номер три, обрушился на город Нагасаки на острове Кюсю, из-за него отменено 43 авиарейса, сообщила телекомпания NHK.

Отмечается также, что отменены также ряд паромов, на движение железнодорожного транспорта тайфун пока не влияет.

Тайфун "Нанмандол" возник в воскресенье южнее префектуры Окинава, и набирая силу, двигался в сторону Японского архипелага. Утром во вторник он обрушился на остров Кюсю в районе города Нагасаки. Давление в центре тайфуна составляет 985 гектопаскалей. Скорость ветра в центре достигает 30 метров в секунду, при порывах — 40 метров в секунду.

Тайфун движется строго на восток и к утру среды может достичь восточного побережья острова Хонсю, где находится Токио.