В Японии 23 тысячам человек рекомендовали эвакуироваться из-за ливней

ТОКИО, 4 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Рекомендации об эвакуации получили 23 тысячи жителей префектуры Ниигата из-за опасности оползней и схода лавин в результате ливневых дождей, сообщили местные власти.

Из-за прохождения атмосферного фронта за последние 72 часа в префектуре выпало до 300 миллиметров осадков, что превышает месячную норму июля. Метеорологи предупреждают, что продолжающиеся дожди могут привести к разливу рек, оползням и сходу горных селей.

По прогнозам синоптиков до утра среды здесь может выпасть до 200 миллиметров осадков, в том числе местами – до 50 миллиметров в час. Жителям наиболее опасных районов рекомендовано остаться на эвакопунктах на ночь, до прекращения дождя.