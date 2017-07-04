Отмывшая звезду Трампа в Голливуде девушка подверглась нападкам в интернете

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Американка Макенна Гринвальд, которая отмыла звезду президента США Дональда Трампа на "Аллее славы" в Голливуде, подверглась нападкам в интернете.

Звезда Трампа на "Аллее славы" неоднократно подвергалась нападению вандалов, в частности ее изрисовывали различными символами. Местные активисты опубликовали петицию с требованием убрать звезду Трампа, но городские власти отказались это сделать.

Гринвальд сообщила в интервью телеканалу Fox News, что после того, как она опубликовала фото, где отмывает звезду Трампа, девушка "почувствовала волну неуважения". "Он (Трамп — ред.) должен быть уважаем, неважно, идет ли речь о его звезде в Голливуде или его публичном обсуждении", — считает она.

В настоящий момент на "Аллее славы", которая находится на Голливудском бульваре и на улице Вайн, более 2,5 тысячи именных звезд актеров, музыкантов, продюсеров, директоров и многих других людей, которые внесли вклад в индустрию развлечения и искусства. "Аллея славы" является одной из ярких туристических достопримечательностей Лос-Анджелеса, которую посещают около 10 миллионов человек в год.