В Виргинии полицейские застрелили мужчину, ранившего их коллегу

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Полиция американского штата Виргиния застрелила мужчину в ходе перестрелки после того, как он ранил полицейского, сообщается на официальном сайте города Норфолк.

Перестрелка произошла в воскресенье в 23.15 по местному времени (06.15 мск). Полиция приехала на место после поступления сообщений о мужчине с оружием.

Отмечается, что когда сотрудники полиции попытались вступить в контакт с мужчиной, он открыл огонь, попав в полицейского. В результате ответного огня нападавший погиб.

"Полиция Норфолка подтверждает перестрелку с участием полицейского на выходных… в результате которой один полицейский ранен, мужчина мертв", — говорится на сайте города.

Сообщается, что полиция штата Виргиния расследует инцидент.