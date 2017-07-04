В Виргинии полицейские застрелили мужчину, ранившего их коллегу

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Полиция американского штата Виргиния застрелила мужчину в ходе перестрелки после того, как он ранил полицейского, сообщается на официальном сайте города Норфолк.
Отмечается, что когда сотрудники полиции попытались вступить в контакт с мужчиной, он открыл огонь, попав в полицейского. В результате ответного огня нападавший погиб.
"Полиция Норфолка подтверждает перестрелку с участием полицейского на выходных… в результате которой один полицейский ранен, мужчина мертв", — говорится на сайте города.
Сообщается, что полиция штата Виргиния расследует инцидент.