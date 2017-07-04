Трамп обсудил с Меркель повестку G20, включая вопросы климата

ВАШИНГТОН, 4 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора в понедельник обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель повестку дня грядущей "большой двадцатки" G20, в том числе вопросы климата, говорится в релизе Белого дома.

Саммит "Большой двадцатки" в Гамбурге пройдет 7-8 июля.

"Президент Дональд Трамп обсудил сегодня с канцлером Германии Ангелой Меркель предстоящий саммит G20 в Гамбурге (Германия). В ходе дискуссии лидеры обсудили вопросы климата, в том числе глобальный избыток производства стали", — отмечается в сообщении.

Ранее о решении выйти из Парижского соглашения по климату заявил президент США Дональд Трамп, так как, по его мнению, оно было "крайне нечестным" по отношению к США и могло нанести ущерб их экономическим интересам, обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай. Вместо Парижского Трамп предложил заключить новое соглашение, которое, по его словам, будет более справедливым по отношению к первой экономике мира.

На текущей неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель после встречи с лидерами шести стран ЕС, главами Совета ЕС и Еврокомиссии в рамках встречи в Берлине, посвященной подготовке саммита G20 в Гамбурге, заявила, что ЕС поддерживает Парижское соглашение по климату, но работает над поиском совместного решения по этому вопросу с США.