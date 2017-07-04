Украинский премьер выступает за системное изменение Конституции

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости. Премьер Украины Владимир Гройсман считает, что необходимо системно подойти к изменению украинской конституции, что позволит избежать дуализма власти.

"Нам нужно системное изменение Конституции Украины и нужно забрать дуализм власти. Должна быть четкая ответственность: за что отвечает правительство, за что отвечает президент. Таким образом все должно быть урегулировано, в тех странах, где это урегулировано, система работает безупречно, где есть дуализм — всегда есть конфликты", — сказал Гройсман в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV , которая транслировалась в ночь на вторник.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что реформа децентрализации власти, которую проводит Киев — это гарантия, что в стране не будет федерализации.

За более чем 20 лет с момента принятия Основной закон страны несколько раз подвергался серьезным изменениям, звучали даже предложения разработать совершенно новый документ, который будет вынесен на референдум. Однако эта идея так и не была реализована.

Последняя инициатива конституционной реформы принадлежит президенту Украины Петру Порошенко. Предложенные изменения направлены на децентрализацию власти в стране, однако из-за наличия в них спорного пункта об особом статусе Донбасса, что является одним из ключевых пунктов минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине, этот процесс на сегодня "поставлен на паузу".

По инициативе президента, Радой внесены изменения в Конституцию в части судебной реформы. Также сейчас разрабатываются изменения в Основной закон по статусу Крыма.