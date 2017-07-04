Британского студента обвинили в содействии кибератакам на мировые компании

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Британская полиция предъявила обвинения студенту в содействии хакерам в их кибератаках на сайты ведущих мировых компаний, сообщила полиция графства Уэст-Мидлендс.
Чэппеллу предъявляются обвинения "в нанесении ущерба функционированию компьютеров", а также "поощрении или содействии преступлению и отмыванию денег".
Расследование по этому делу проводилось региональным подразделением полиции графства Уэст-Мидлендс по борьбе с киберпреступностью, а также полицией Израиля, ФБР и Центром по борьбе с киберпреступностью при Европоле.
Сообщается, что Чэппелл предстанет перед судом во вторник 4 июля.