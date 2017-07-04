Ассошиэйтед Пресс просит суд в США отклонить иск Дерипаски о клевете

ВАШИНГТОН, 4 июл — РИА Новости. Информационно агентство Ассошиэйтед Пресс (AP) обратилось в федеральный суд Вашингтона с ходатайством об отклонении иска, возбужденного против него российским бизнесменом Олегом Дерипаской, следует из материалов суда.

В своем обращении в суд в частности агентство заявляет, что в судебных документах, поданных в понедельник, адвокаты новостного холдинга отметили, что Дерипаска оспаривает историю на основании ее последствий, а не информацию, переданную в материале агентства.

Публикация не "содержит никакой клеветы в отношении Дерипаски", отмечается в ходатайстве.

Адвокаты также настаивают, что Дерипаску в силу его общественного положения следует рассматривать в соответствии с законом как публичного человека, что требует, чтобы он соответствовал "более жестким правовым стандартам".

Иск Дерипаски был подан в мае в федеральный окружной суд столичного округа Колумбия, свидетельствуют материалы дела. В исковом заявлении говорится, что 22 марта журналисты агентства Джефф Хорвиц и Чад Дэй опубликовали статью, в которой "лживо обвинили господина Дерипаску в участии в криминальных деяниях и других неподобающих вещах". Представитель бизнесмена подтвердил факт подачи иска о клевете.

Ассошиэйтед Пресс выступило в марте с утверждением, что десять лет назад бывший советник избирательной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт работал на миллиардера Дерипаску с целью продвижения российских интересов на постсоветском пространстве. Согласно данным неназванных осведомленных источников и деловой документации, попавшей в распоряжение Ассошиэйтед Пресс, Манафорт и Дерипаска подписали 10-миллионный контракт, который вступил в силу в 2006 году, и поддерживали бизнес-связи по меньшей мере до 2009 года. В этих документах содержатся стратегические планы Манафорта и учетные записи о многомиллионных трансферах, сообщало агентство.

Дерипаска назвал ложью информацию, распространенную агентством. Бизнесмен потребовал от агентства дать поправку и разъяснить, что он и Манафорт никогда не заключали контрактов о продвижении интересов российского правительства и что любые отношения между ними прекратились задолго до обвинений в связях предвыборного штаба президента Дональда Трампа с Россией. В Белом доме, как и в Кремле, опровергают наличие подобных связей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Кремль не имеет никакого отношения к контактам Дерипаски и Манафорта.

Агентство отказалось публиковать поправку, в связи с чем Дерипаска подал в суд. Истец требует присудить ему справедливую денежную компенсацию, не указывая, какую именно сумму он считает справедливой.