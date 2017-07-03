В Британии данные полутора миллионов пациентов незаконно передали Google

ЛОНДОН, 3 июл — РИА Новости. Британский информационный регулятор ICO счел, что руководство фонда Национальной британской системы здравоохранения NHS нарушило законодательство, когда предоставило компании DeepMind, принадлежащей Google, данные примерно 1,6 миллиона пациентов, сообщает сайт регулятора в понедельник.

Уточняется, что данные были предоставлены для тестирования системы обнаружения и диагностики острой почечной недостаточности.

"Расследование ICO показало определенные недочеты в том, как обращались с данными, в том числе пациенты не были правильно проинформированы о том, что их данные будут использованы для тестирования", — сказано в сообщении. Представителей компании попросили исправить недочеты в соответствии с требованиями законодательства.

Компания DeepMind с 2014 года принадлежит Google и занимается развитием искусственного интеллекта.