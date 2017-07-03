Трамп задействует экспорт газа как "политический инструмент" против России

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. На встрече с лидерами европейских стран в Варшаве Дональд Трамп выступит за увеличение поставок американского природного газа в Европу, сообщает Рейтер со ссылкой на Белый дом.

На встрече, которая должна состояться в четверг в польской столице, Трамп объявит, что Вашингтон намерен максимально облегчить для американских компаний поставки сжиженного газа в страны Центральной и Восточной Европы.

Республиканцы, многие из которых выступают за жесткую позицию по отношению к России, поддерживают использование экспорта газа в качестве политического инструмента, отмечают авторы статьи.

Увеличение экспорта американского газа уменьшит возможности России в регионе, заявил бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Джонс. "Экспортируя энергоносители и помогая странам, не имеющим достаточно собственных ресурсов, стать более самостоятельными и менее зависимыми, США могут продемонстрировать собственную доброжелательность", — сказал он.

Ожидается, что Соединенные Штаты выйдут на третье место в мире по объемам экспорта СПГ уже в 2020 году. Вместе с тем перенасыщение рынка способно, несмотря на все усилия Трампа, ограничить рост американского экспорта энергоносителей, подчеркивают авторы. Россия, кроме того, обладает рядом преимуществ на европейском рынке — это ее относительная географическая близость и наличие трубопроводов.

В Европе также ожидают, что Трамп прояснит позицию Вашингтона относительно "Северного потока — 2" — газопровода, который планируется построить через Балтийское море до Германии. Сенат США в июне одобрил новые санкции против Москвы, угрожающие европейским компаниям штрафами за участие в совместных с Россией проектах. В руководстве ФРГ эта инициатива вызвала негативную реакцию.