Стабильности Приватбанка ничего не угрожает, заявил Гройсман

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости. Премьер Украины Владимир Гройсман в понедельник заявил, что стабильности национализированного в конце прошлого года крупнейшего в стране Приватбанка ничего не угрожает.

Ранее Национальный банк Украины заявил, что бывшие владельцы Приватбанка не выполнили взятые на себя до 1 июля обязательства по реструктуризации кредитного портфеля. Министерство финансов Украины опубликовало на своем сайте письмо от декабря 2016 года к правительству от бывших владельцев Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова с просьбой приобрести акции банка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации. Обратившись к правительству, бывшие акционеры взяли на себя обязанность содействовать процессу национализации банка и провести реструктуризацию кредитного портфеля для покрытия убытков государства, срок реструктуризации истек 1 июля 2017 года.

"Стабильности Приватбанка сегодня ничего не угрожает. Он является абсолютно стабильным банком", — сказал Гройсман в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

По словам премьера, украинский закон предусматривает шаги по реструктуризации собственниками своих долгов.

"У них есть обязательства и сейчас это нужно рассматривать чисто в юридической плоскости", — добавил он.

Издание "Экономическая правда" в понедельник со ссылкой на генерального прокурора Украины Юрия Луценко сообщило, что генпрокуратура, антикоррупционное бюро и антикоррупционная прокуратура расследуют несколько дел, связанных с Приватбанком.

В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций Приватбанка.

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