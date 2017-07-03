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В Греции обвинили американскую компанию в причастности к контрабанде

23:3503.07.2017
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© Фото : предоставлено пресс-службой Министерства национальной обороны ГрециМинистр Национальной обороны Греции Панос Камменос. Архивное фотоМинистр Национальной обороны Греции Панос Камменос. Архивное фото
© Фото : предоставлено пресс-службой Министерства национальной обороны Греци

АФИНЫ, 3 июл — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министр национальной обороны Греции Панос Камменос с трибуны греческого парламента обвинил американскую компанию, принадлежащую известному греческому судовладельцу, медиамагнату и хозяину футбольного клуба "Олимпиакос" Вангелису Маринакису, в причастности к делу о контрабанде нефти и героина на танкере Noor-1.

Зарубежные страны. Греция. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Греческого журналиста осудили за клевету на министра обороны Камменоса

Министр обороны выступил с таким заявлениям, разъясняя по требованию оппозиции, почему он позвонил осужденному на пожизненный срок перевозчику героина.

Выступление прошло в рамках обсуждения ситуации в экономике, его транслировал в прямом эфире парламентский телеканал.

Крупнейшая в истории партия героина

В июне 2014 года береговая охрана Греции изъяла в порту Пирей тонну героина, который перевозили на танкере Noor-1 под флагом Того. Через несколько дней после первой партии было обнаружено еще 1,1 тонны героина с этого же танкера. По оценке сотрудников управления по борьбе с наркотиками береговой охраны Греции, стоимость героина могла доходить до 200 миллионов евро.

Это крупнейшая в мире партия героина, изъятого спецслужбами.

СМИ писали, что поводом для проведения операции стала информация американского управления по борьбе с наркотиками (DEA, Drug Enforcement Administration) о переправке большого количества героина три раза в год из Ирана в Европу. По информации DEA, пять тонн героина шли по коридору Иран-Стамбул, Албания-Косово-Европа. Среди арестованных были и граждане Турции. Один из арестованных греков – владелец судна Noor-1 Макис Яннусакис — был приговорен к пожизненному сроку. Пожизненные сроки получили еще один грек и двое турок, к длительным срокам были приговорены другие участники дела.

Вид на парламент Греции в Афинах. Архивное фото
© AFP 2017 / Aris Messinis
Американские прокуроры прибыли в Грецию расследовать дело компании Novartis
Несколько дней назад греческая оппозиция обвинила министра обороны во вмешательстве в расследование. По ее данным, Камменос разговаривал по телефону с заключенным Яннусакисом о деле Noor-1.

Круг обвиняемых

Камменос сообщил, что разговор с заключенным длился 21 минуту.

"Яннусакис подтвердил и повторил свои показания, данные в марте 2015 года, относительно того, что Вангелис Маринакис вовлечен в дело Noor-1. Заключенный пожизненно подтверждает участие в незаконной торговле нефтью этого предпринимателя. Он обвиняет его в причастности к делу Noor-1", — заявил министр.

Камменос зачитал показания, согласно которым Маринакис самого начала знал об участии в деле Эмилиоса Коцониса, бывшего футбольного агента "Олимпиакоса", осужденного на 10 лет тюрьмы с отсрочкой исполнения приговора.

Министр заявил, что, помимо этого, гендиректор принадлежащей Маринакису компании Capital, зарегистрированной в США, был задержан за незаконный ввоз в Грецию 600 тысяч долларов, законность которых необходимо подтвердить.

"Заключенный сказал, что эти наличные были от контрабанды нефти, которой вместе с ним занимались Маринакис и Коцонис ", — сказал министр обороны.

По его словам, необходимо до конца расследовать дело.

Флаг Греции. Архивное фото
© AP Photo / Petros Giannakouris,
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"Через три года после ареста Noor-1 появляются данные, которые должны быть расследованы, и кажется, что оппозиция здесь в парламенте защищает кого-то, кого касаются эти данные. Очевидно, что есть люди в партии "Новая демократия", которым платит Маринакис", — заявил Камменос.

По его словам, деньги от торговли наркотиками и контрабанды нефти идут на финансирование терроризма, преступным группировкам.

Кратковременная аналитика от США

Между тем, несколько дней назад на сайте американского аналитического центра Институт Гейтстоуна, расположенного в Нью-Йорке, появился призыв к США вмешаться в расследование дела. Заявление института, опубликованное 25 июня, вскоре исчезло с сайта, но скриншот сделали некоторые греческие СМИ.

"Новые подробности, окружающие дело трехлетней давности о контрабанде в Греции, вызывают политическую бурю, которая может иметь глобальные последствия", — заявил Институт Гейтстоуна.

Греческое правительство не сможет самостоятельно полностью завершить расследование "из-за прямого и косвенного участия представителей высшего общества", и нужно ему помочь и защитить ключевых свидетелей, говорилось в заявлении.

"Сейчас ему нужна помощь, предпочтительно от министерства юстиции США и секретных служб. Полный демонтаж цепочки наркотики-терроризм является актуальной проблемой не только для Греции. Это императив международной безопасности", — также отметили американские аналитики.

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