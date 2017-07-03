Эмир Катара намерен посетить Францию в конце лета

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани сообщил во время телефонного разговора в понедельник с президентом Франции Эммануэлем Макроном, что планирует посетить страну в конце лета, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Как сообщает агентство, в ходе беседы Макрон и Аль Тани обсудили дипломатический кризис между странами Персидского залива. Макрон заверил, что "Франция готова предоставить свою помощь".

"Во время телефонного разговора эмир сказал, что с учетом сложившейся ситуации, он намерен посетить Францию в конце лета", — говорится в заявлении.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств.

Вступившие в конфронтацию с Катаром государства через посредничество Кувейта передали катарским властям список своих требований, необходимых для прекращения изоляции. Первоначально срок ультиматума истекал 2 июля. Позднее время ответа на него было продлено на 48 часов.

Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".