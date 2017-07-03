Президент Бразилии все же отправится в Гамбург на саммит G20

МЕХИКО, 3 июл – РИА Новости. Президент Бразилии Мишел Темер все-таки принял решение отправиться в Германию для участия в саммите "Группы двадцати", сообщила в понедельник его администрация.

Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля. Ранее Темер отменил свое участие в мероприятии. Дата вылета главы Бразилии в Европу пока не уточняется, но, скорее всего, это будет 6 июля. О причинах, изменивших решение Темера, не сообщается, как и раньше не было официальной информации, почему он планировал отменить визит. Портал Globo отмечает, что, по всей вероятности, помощникам главы государства и экспертам удалось переубедить его.

Решения Темера относительно поездки в Гамбург принимаются на фоне крупного коррупционного скандала. На минувшей неделе обвинения в коррупции против президента были направлены в нижнюю палату конгресса. Ранее генеральный прокурор Бразилии Родриго Жанот официально выдвинул обвинение в "пассивной коррупции" против Темера. Обвинение было направлено в Верховный суд, и, согласно бразильскому законодательству, теперь палата депутатов должна проголосовать за то, разрешить или нет суду процесс против главы государства.

Для положительного ответа на вопрос о начале судебного процесса необходимы голоса двух третей членов палаты депутатов, или 342 голоса.