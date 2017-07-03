Генпрокурор Венесуэлы назвала действия властей произволом

МЕХИКО, 3 июл — РИА Новости. Генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас назвала в понедельник произволом действия властей против ее ведомства, в частности, объявленные главным контрольным управлением страны масштабные проверки деятельности почти за 10 лет.

По словам Ортеги Диас, в понедельник в генпрокуратуру были направлены сотрудники управления, действия которых она считает произволом. "Прокуратура открыта, пусть проверяют, сколько хотят, все процессы, все счета, но это должно делаться с соблюдением установленных норм", — приводит портал Universal слова Ортеги Диас.

Объявленная контрольным управлением проверка деятельности генпрокуратуры суммируется с другими действиями властей против генпрокурора, выступившего против проведения учредительного собрания и осудившая насилие со стороны сил безопасности в ходе многодневных акций протеста на улицах венесуэльских городов. На вторник, 4 июля, в Верховном суде запланировано начало предварительных слушаний против Ортеги Диас.

Запрос против генпрокурора был подан одним из депутатов пропрезидентской Единой социалистической партии Венесуэлы. При этом по закону единственной инстанцией, которая может сместить генпрокурора, считается оппозиционная Национальная ассамблея. Генпрокурору уже запрещен выезд из страны, а также передача в управление третьим лицам своего имущества, все ее счета заморожены.

"Мы будем биться за демократию. Неважно, что некоторые думают о нас, мы должны осудить насилие, откуда бы оно ни шло. Сдаваться — не наш выбор", — сказала Ортега Диас в понедельник в обращении к венесуэльцам.

С 4 апреля в Венесуэле проходят массовые уличные акции. По последним данным, в ходе манифестаций как против правительства Николаса Мадуро, так и в его поддержку уже погибли более 80 человек. Протесты начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной Национальной ассамблеи, а также в связи с намерением властей провести конституционную ассамблею для внесения изменений в конституцию.