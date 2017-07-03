Тенденцию к ревизии истории в ЕС переломить пока не удается, заявил Чижов

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Тенденцию к ревизии истории и итогов Второй мировой войны в Европе пока переломить не удается, в том числе из-за того, что Брюссель не берется критиковать Польшу, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

Нижняя палата (сейм) парламента Польши 22 июня проголосовала за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Документ предусматривает снос памятников советской эпохи, в том числе воинских. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.

"Критикуя Польшу, в Брюсселе в перечень претензий данный сюжет, увы, не включают до сих пор. Мы со своей стороны предпринимаем необходимые политические демарши, пытаемся разъяснить. Но пока общую тенденцию к ревизии истории, в том числе истории Второй мировой войны, пока ее переломить не удается. Это касается Польши, это касается Прибалтики и некоторых других стран. Идет ползучая ревизия итогов Второй мировой войны", – заявил Чижов в эфире телеканала "Россия 24".

В качестве примера он привел недавнее открытие в Брюсселе, причем на территории Европарламента, небольшого музея "Дом Европейской истории". "Там дается такая трактовка, с которой во многом я не смог бы согласиться", — отметил Чижов.

"В последнее время Польша и Венгрия (из-за отказа принимать беженцев — ред.) – это две страны, которые являются объектом критики со стороны ЕС. Но критики достаточно сдержанной, мягкой. Никто, видимо, не заинтересован ни в Брюсселе, ни в других столицах давать повод для открытого конфликта. На фоне Brexit это можно понять, потому что дальнейшие центробежные тенденции в ЕС не соответствуют политическим установкам большинства стран", — добавил постоянный представитель России при Евросоюзе.