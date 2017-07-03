ЛУГАНСК, 3 июл — РИА Новости. Киев вряд ли вынесет "формулу Макрона" на обсуждение в рамках переговоров в Минске, не согласовав ее в "нормандском формате", считает представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе контактной группы по Украине Родион Мирошник.

Президент Украины Петр Порошенко 26 июня после встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил о достижении договоренности подготовить проект вариантов урегулирования конфликта в Донбассе в "нормандском формате", который может получить название "формулы Макрона".

"Формула Макрона" — это изобретение Порошенко, за которым практически нет никакого содержания, сам же Макрон многократно на брифинге заявлял, что нет альтернативы минским соглашениям и их необходимо выполнять сторонам конфликта", — сказал Мирошник РИА Новости.

Собеседник агентства подчеркнул, что Макрон выразил готовность активизировать процесс переговоров и достижения реального результата, "тормозом для которых является сам Киев". Представитель ЛНР считает, что вряд ли стоит ждать от властей Украины предложений, которые будут базироваться на реальной основе и учитывать интересы сторон.

"Киев всячески стремится договариваться с кем угодно, кроме Донбасса. Поэтому крайне маловероятно, что Киев вынесет на обсуждения какой-либо документ, не согласовав его с США или "нормандским форматом". Киев на это пойдёт только под реальным давлением гарантов, которые пока эту функцию не выполняют", — отметил Мирошник.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина).