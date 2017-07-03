Белый дом: США связались с родителями 10-месячного британца Чарли Гарда

ВАШИНГТОН, 3 июл — РИА Новости. Власти США связались с родителями 10-месячного Чарли Гарда из Великобритании, который по решению суда может быть вскоре отключен от систем жизнеобеспечения, сообщила журналистам представительница Белого дома Хелен Ферр.
"Хотя сам президент не разговаривал с семьей, поскольку не хочет оказывать на них какое-либо давление, члены администрации разговаривали с семьей по телефону при поддержке британского правительства", — заявила она.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о готовности помочь страдающему редким генетическим заболеванием 10-месячному Чарли Гарду, родителям которого в Великобритании отказывают в праве бороться за жизнь своего сына. Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что "если мы сможем помочь маленькому Чарли Гарду", то "мы были бы рады сделать это".
If we can help little #CharlieGard, as per our friends in the U.K. and the Pope, we would be delighted to do so.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 июля 2017 г.