Китай против односторонних санкций в отношении КНДР

ООН, 3 июл — РИА Новости. Китай выступает против односторонних санкций в отношении КНДР, частью решения проблемы на Корейском полуострове могут быть только меры, принимаемые Советом Безопасности ООН, заявил постпред КНР при ООН Лю Цзеи.

"Мы считаем, что Совет Безопасности может принимать решение по мерам для улучшения ситуации или предотвращения ухудшения ситуации. Но даже при таком подходе мы не считаем, что введение санкций — это единственный путь. Это должно быть частью других усилий по поиску решений проблемы", — сказал Лю Цзеи журналистам в понедельник.

Китай в июле председательствует в Совете Безопасности.

В отношении КНДР действуют односторонние санкции США в связи с разработкой ядерного оружия и баллистических ракет, а также в связи с нарушением прав человека. Ранее Вашингтон добавил в санкционный список китайскую транспортную компанию и двух граждан КНР.

"Мы всегда выступали против односторонних санкций вне ООН, мы не считаем это верным шагом", — сказал постпред Китая.