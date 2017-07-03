В полиции заявили, что наезд автомобиля на людей в Бостоне является ДТП

ВАШИНГТОН, 3 июл — РИА Новости. Наезд автомобиля на толпу в районе аэропорта Бостона не является терактом, это ДТП, сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.
По данным телеканала, водитель "перепутал педаль газа и тормоза", в результате наезда пострадали люди, 10 человек отправлены в госпиталь.
Ранее сообщалось, что автомобиль въехал в толпу в районе аэропорта Бостона, есть раненые.
Incident outside Boston airport being treated as an accident, not an act of terrorism, law enforcement sources say https://t.co/kXxQoJqh3g pic.twitter.com/4KNZ2FEHCY— CNN (@CNN) 3 июля 2017 г.