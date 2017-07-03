Госдеп: Шеннон и Кисляк обсудили предстоящую встречу Путина и Трампа

ВАШИНГТОН, 3 июл — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Замгоссекретаря США Томас Шеннон и посол РФ в США Сергей Кисляк обсудили предстоящую встречу президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Гамбурге "на полях" саммита G20, сообщили в понедельник в госдепе.

"Замгоссекретаря США по политическим вопросам Томас Шеннон встретился сегодня с российским послом Сергеем Кисляком", — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что стороны продолжили обсуждение тем, затронутых в беседах между госсекретарём США Рексом Тиллерсоном и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Шеннон и Кисляк также "обсудили предстоящую встречу между президентом Трампом и Путиным".

"Замгоссекретаря Шеннон и посол Кисляк также обсудили проведение новой встречи между Шенноном и замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым, а также продолжающиеся попытки по разрешению вопросов, представляющих взаимную обеспокоенность в двусторонних отношениях", — сообщили в госдепе.