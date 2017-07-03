КИЕВ, 3 июл — РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что если бывший президент Виктор Янукович, которого подозревают в госизмене, решит приехать в Киев для участия в суде, то ему обеспечат достаточную охрану.

Суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича в заочном режиме из-за неявки экс-президента. Суд не принял во внимание доводы защиты обвиняемого о наличии веских причин для неявки Януковича в связи с тем, что ему на Украине может угрожать опасность.

"Я настаиваю, что украинское государство способно обеспечить защиту Януковичу, даже когда мы подозреваем в таком тяжком преступлении. В момент, когда он захочет появиться на Украине, Украина гарантирует ему достаточную охрану, чтобы он присутствовал на суде", — сказал Луценко в эфире украинского телеканала "5 канал" в понедельник.

Дело о госизмене — одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году, прокуратура намерена потребовать для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.