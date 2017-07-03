Израильский депутат попросил Киев не называть проспект именем Шухевича

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июл — РИА Новости. Израильский парламентарий Константин Развозов написал письмо властям Киева и Украины с призывом пересмотреть решение о переименовании в украинской столице проспекта Ватутина в честь лидера националистов Романа Шухевича, которого депутат назвал пособником нацистов и участником истребления евреев.

Киевский городской совет 1 июня решил переименовать проспект, названный в честь генерала Ватутина — он в годы Великой Отечественной войны возглавлял Первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождение Киева. Проспект было решено назвать в честь лидера Украинской повстанческой армии (УПА, боевое крыло Организации украинских националистов, запрещена в РФ) Романа Шухевича. Общественники уже обратилась в Нацполицию Украины с заявлением о привлечении к уголовной ответственности мэра Киева Виталия Кличко за попытку ввести в действие решение о переименовании проспекта несмотря на запрет суда.

"Роман Шухевич являлся пособником нацистов, служил в рядах немецко-фашистской армии и принимал участие в массовой карательной акции в отношении еврейского населения города Львов. Сама попытка увековечить его имя в названии улицы в столице Украины оскорбляет память миллионов евреев, уничтоженных нацистами и наносит удар по национальной памяти еврейского народа", — написал Развозов.

Свое письмо русскоговорящий парламентарий от оппозиционной партии "Еш Атид" адресовал премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, направив копии мэру Киева Виталию Кличко и послу Украины в Израиле Геннадию Надоленко.

"Я обращаюсь к Вам с просьбой о содействии в отмене решения о присвоении улице имени Романа Шухевича", — сказано в послании, текст которого распространил пресс-секретарь депутата.

Развозов сообщил, что в связи с переименованием проспекта к нему обратились представители еврейской общины Украины, включая главного раввина Моше Реувена Асмана, который, по словам депутата, выразил "глубокое возмущение данным фактом".

Украинская повстанческая армия была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов. УПА действовала преимущественно на западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания Великой Отечественной войны она продолжала действовать против советской власти экстремистскими методами — жертвами боевиков УПА становились представители интеллигенции и местных органов власти, комсомольские и партийные активисты.

Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и что "подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".

Героизация УПА и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.