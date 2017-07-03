В Бургасе остаются задержанными девять рейсов в Россию

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Девять рейсов Bulgaria Air в Москву и Санкт-Петербург остаются задержанными в болгарском Бургасе, ожидающие вылета люди смогут отправиться домой до вечера вторника, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Болгарии.

"Всего остается задержанными девять рейсов. Из этих девяти рейсов часть уже сегодняшние, то есть постепенно разрыв уменьшается. Планируется, что завтра к вечеру отправят всех тех, которые были задержаны", — сообщили РИА Новости в посольстве.

По данным посольства, сейчас в зоне вылета аэропорта Бургаса остаются 200 человек, еще 120 "уже сели в самолет".

"Болгарская сторона утверждает, что их кормят регулярно, раз в два часа. Но, судя по информации генконсульства и сообщениям, которые поступают на дежурный телефон, кормят чаще всего водой с круассаном — и реже, чем в два часа", — отметили в посольстве.

Днем посольство получило несколько жалоб от российских туристов, но к вечеру жалобы прекратились. "Может быть, что-то и наладилось. Наше генконсульство работает и с мэром города, и с почетным консулом, поэтому проблема решается", — добавил собеседник агентства.

В посольстве рекомендовали также туристам не приобретать билеты на авиакомпанию, пока ситуация не наладится, а тем, у кого они есть, обменять на другого перевозчика.