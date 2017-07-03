Вучич попросил Могерини обозначить сроки вступления Сербии в Евросоюз

БЕЛГРАД, 3 июл — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в ходе встречи с верховным представителем ЕС по внешней политике Федерикой Могерини в понедельник в Брюсселе попросил обозначить сроки возможного вступления страны в Евросоюз и ускорить процесс интеграции.

После встречи с главой европейской дипломатии он сообщил журналистам, что впервые просил об ускорении евроинтеграции так конкретно.

"Думаю, что мы заслужим понимание Могерини, чтобы точно знать, когда можем стать членом, не будем как гуси в тумане, которые найдут правильный путь, но не знают, когда он закончится", — цитирует Вучича национальное телевидение РТС.

Он добавил, что в данном контексте будет особенно важна его предстоящая встреча с председателем Евросовета Дональдом Туском ориентировочно в середине июля. По словам президента Сербии, "граждане должны иметь четкую перспективу и цель", к которым стремится страна.

С декабря 2015 года Сербия и ЕС открыли десять из 35 глав переговорного досье о вступлении страны в ЕС. Первыми были открыты глава 32 о финансовом контроле и глава 35, которая озаглавлена "другие вопросы" и, в частности, касается нормализации отношений с самопровозглашенной республикой Косово.

В июле 2015 года Брюссель и Белград открыли 23-ю (судебная власть и основополагающие права человека) и 24-ю (правосудие, свобода и безопасность) главы, а в декабре 2016 года — 5-ю (государственные закупки) и 25-ю (наука и исследования) главы.

Затем в ходе межправительственной конференции ЕС и Сербия открыли главу 20 (предприятия и промышленная политика) и главу 26 (образование и культура). 20 июня были открыты глава 7 по праву интеллектуальной собственности и глава 39 по таможенному союзу.