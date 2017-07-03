Вучич попросил Могерини обозначить сроки вступления Сербии в Евросоюз

БЕЛГРАД, 3 июл — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в ходе встречи с верховным представителем ЕС по внешней политике Федерикой Могерини в понедельник в Брюсселе попросил обозначить сроки возможного вступления страны в Евросоюз и ускорить процесс интеграции.
"Думаю, что мы заслужим понимание Могерини, чтобы точно знать, когда можем стать членом, не будем как гуси в тумане, которые найдут правильный путь, но не знают, когда он закончится", — цитирует Вучича национальное телевидение РТС.
Он добавил, что в данном контексте будет особенно важна его предстоящая встреча с председателем Евросовета Дональдом Туском ориентировочно в середине июля. По словам президента Сербии, "граждане должны иметь четкую перспективу и цель", к которым стремится страна.
В июле 2015 года Брюссель и Белград открыли 23-ю (судебная власть и основополагающие права человека) и 24-ю (правосудие, свобода и безопасность) главы, а в декабре 2016 года — 5-ю (государственные закупки) и 25-ю (наука и исследования) главы.
Затем в ходе межправительственной конференции ЕС и Сербия открыли главу 20 (предприятия и промышленная политика) и главу 26 (образование и культура). 20 июня были открыты глава 7 по праву интеллектуальной собственности и глава 39 по таможенному союзу.