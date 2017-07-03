Турция осудила обстрел своего торгового судна береговой охраной Греции

АНКАРА, 3 июл – РИА Новости. Турция решительно осуждает "безосновательный" обстрел турецкого сухогруза со стороны береговой охраны Греции в Эгейском море, говорится в полученном РИА Новости заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Турецкие СМИ ранее сообщили, что сухогруз "ACT", следовавший под турецким флагом, подвергся обстрелу со стороны катеров береговой охраны Греции в Эгейском море после того, как он отказался подчиниться указаниям и проследовать в порт Родоса для досмотра. Греческие власти объяснили инцидент тем, что получили анонимную информацию о том, что судно перевозит наркотики, при этом оно находилось в греческих территориальных водах.

"Мы узнали, что катер береговой охраны Греции открыл огонь по сухогрузу "ACT", следовавшему под турецким флагом из Искендеруна в Измит. Нет никаких оснований открывать огонь по торговому безоружному судну. Наше единственное утешение в том, что в этом инциденте никто не пострадал. Решительно осуждаем эту несоразмерную акцию греческих властей, поправших право на жизнь. Считаем необходимым поделиться с мировым сообществом нашими ожиданиями, что подобное не повторится", — говорится в заявлении турецкого МИД.