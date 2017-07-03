В Раде предложили запретить украинским артистам ездить на гастроли в Россию

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости. Внефракционные депутаты Верховной рады зарегистрировали в парламенте проект закона, который должен запретить гастроли украинских артистов в России, а российских — на Украине, свидетельствуют данные на сайте Рады.

Инициаторами законопроекта стали депутаты от националистической партии "Свобода" — Андрей Ильенко, Юрий Левченко, Михаил Головко и Олег Осуховский. Согласно пояснительной записке, запретить российским гастролерам проводить гастрольные мероприятия на территории Украины, в том числе и на неподконтрольной Киеву, "важно в целях обеспечения информационной безопасности и целостности Украины".

"Кроме того, с целью обеспечения безопасности украинских гастролеров целесообразно запретить проведение гастрольных мероприятий гастролерами, которые являются гражданами или резидентами Украины, на территории государства-агрессора и на временно оккупированной территории", — говорится в пояснительной записке.

Документ вводит изменения в закон "О гастрольных мероприятиях в Украине", запрещая украинским артистам выступать в России и на неподконтрольных Киеву территориях, а российским, соответственно, на Украине и на неподконтрольным Киеву территориях. Для тех, кто попытается нарушить нормы предложенного законопроекта, депутаты предлагают предусмотреть ответственность, в том числе и уголовную.

Ранее многие российские исполнители уже попали под запрет на въезд на Украину из-за того, что посещали Крым. В частности, певица Юлия Самойлова, которая должна была представлять РФ на "Евровидениии-2017", не приняла участие в конкурсе, так как Служба безопасности Украины запретила ей въезд в страну из-за выступления в Крыму.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается среди прочего в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".