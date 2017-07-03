Саакашвили пообещал "прикрыть корыто" Порошенко и Авакова

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Михаил Саакашвили пообещал "забрать Украину" у Порошенко, Авакова и Гройсмана и "вернуть" украинцам. Об этом бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области написал в Facebook.

Недовольство Саакашвили вызвали высказывания депутата Верховной рады Евгения Дейдея, предположившего, что обвинение его в незаконном обогащении инспирировано бывшим губернатором Одесской области. "Грузины не должны править у нас в стране", — цитирует парламентария "Украинская правда".

По утверждению Саакашвили, "Аваков и компания" контролируют месторождения газа и финансовые потоки, премьер-министр Гройсман "вроде бы у них в кармане", а Порошенко боится их вооруженных групп. "И вдруг из ниоткуда взялись эти грузины и пытаются остановить грабеж украинцев", — подчеркнул политик.

"Корыто ваше мы прикроем, а Украину заберем у Порошенко, Гройсмана и Авакова и реально вернем обычным, настрадавшимся украинцам", — написал Саакашвили.

Экс-президент Грузии стал губернатором Одесской области в 2015 году, однако в ноябре 2016 года ушел в отставку, обвинив власти Украины в нежелании бороться с коррупцией. В самой Грузии Саакашвили обвиняют по нескольким уголовным делам, в том числе о растрате около пяти миллионов долларов государственных средств на личные нужды.