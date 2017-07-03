Глава МИД Германии предложил вариант решения катарского кризиса

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что оптимальным способом урегулирования затянувшегося конфликта между Катаром и другими странами Персидского залива станет соглашение, не позволяющее финансировать терроризм в регионе, передает агентство Рейтер.

Министр в понедельник посетил Саудовскую Аравию, где выступил на совместной пресс-конференции со своим саудовским коллегой Аделем аль-Джубейром. По словам Габриэля, у него не создалось впечатление, что другие арабские страны своим действиями угрожают суверенитету Катара, как заявляли в Дохе.

Разорвавшие с Катаром отношения четыре арабских страны — Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет — ранее согласились продлить Дохе срок ответа на ультиматум на 48 часов.

Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств.